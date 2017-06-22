Более 200 долларов за фунт: цена на ваниль значительно увеличилась в 2017 году

Дефицит предложения стручков ванили вызвал резкий скачок цен на данный продукт. Цена на один из основных ингредиентов, используемых в пищевой промышленности, значительно возросла за последние несколько лет
и составляет более 200 долларов за фунт,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной такого резкого повышения стоимости стали неблагоприятные природные условия на Мадагаскаре, крупнейшем поставщике натуральной ванили на мировой рынок.
Более трети последнего урожая было уничтожено из-за засухи и тропического циклона, которые обрушились на остров.