Более 200 долларов за фунт: цена на ваниль значительно увеличилась в 2017 году

Дефицит предложения стручков ванили вызвал резкий скачок цен на данный продукт. Цена на один из основных ингредиентов, используемых в пищевой промышленности, значительно возросла за последние несколько лет

и составляет более 200 долларов за фунт,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной такого резкого повышения стоимости стали неблагоприятные природные условия на Мадагаскаре, крупнейшем поставщике натуральной ванили на мировой рынок.