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Более 200 елочных базаров начинают свою работу в Минске: цена товара – 8-25 рублей

22.12.2016 - 07:45

Новости Беларуси. До Нового года остается чуть больше недели. И в преддверии праздника в стране начинают открываться елочные базары. В Минске торговые площадки распахнут свои двери 22 декабря. Всего их будет больше двух сотен. Они будут работать с 10 утра и до 7 вечера без выходных вплоть до 31 декабря. Цена лесных красавиц в этом сезоне будет колебаться от 8 до 25 рублей в зависимости от возраста и роста.

В любом случае покупка ели на новогоднем базаре обойдется значительно дешевле, чем самовольно срубленная в лесу. Внушительный штраф грозит даже за охапку еловых лапок. А за новогоднее дерево можно заплатить и больше тысячи рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 елочных базаров начинают свою работу в Минске: цена товара – 8-25 рублей

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