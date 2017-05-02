новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Более 200 тысяч гектаров кукурузы: продолжается посевная на полях Минской области

02.05.2017 - 19:59

Новости Беларуси. Аграрии Минщины продолжают работать на полях. После ранних яровых зерновых труды хлеборобов не уменьшились.

11 тысяч гектаров льна, 37 тысяч гектаров сахарной свеклы, 10 тысяч картофеля и более 200 тысяч гектаров кукурузы,

в том числе и на зерно.

Многие хозяйства рассчитывают получить урожайность до 100 центнеров с гектара.

Кроме того, именно на кукурузу делают ставку и в кормозаготовке. По сравнению с прошлогодней кампанией холодная погода пока сдерживает темпы механизаторов. Между тем, все работы хлеборобы рассчитывают завершить в оптимальные сроки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 200 тысяч гектаров кукурузы: продолжается посевная на полях Минской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Около 90% зерновых и зернобобовых посеяно в Минской области
Около 90% зерновых и зернобобовых посеяно в Минской области
Центральный район направил на посевную в Минскую область 34 спецмашины и 35 водителей и механизаторов
Центральный район направил на посевную в Минскую область 34 спецмашины и 35 водителей и механизаторов
В сельхозпредприятии «Шашки» уже посеяли более 200 гектаров площадей
В сельхозпредприятии «Шашки» уже посеяли более 200 гектаров площадей
В Минской области уже засеяли пятую часть полей
В Минской области уже засеяли пятую часть полей
Ранняя весна поспособствовала началу посевной компании в Минской области
Ранняя весна поспособствовала началу посевной компании в Минской области
На юге Беларуси началась посевная кампания
На 10 дней раньше запланированного срока: на юге Беларуси началась посевная кампания
Подготовка к посевной: в Стародорожском районе идет доставка удобрений, техника к севу готова
Подготовка к посевной: в Стародорожском районе идет доставка удобрений, техника к севу готова
На Минщине делают ставку на озимые зерновые: посевная подходит к концу
В Минском районе делают ставку на озимые зерновые: посевная подходит к концу
Все новости по теме посевная
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru