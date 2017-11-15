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Более 2000 л спирта и 60 л водки: крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске

15.11.2017 - 22:03

Новости Беларуси. В Минске задержали крупную контрабандную партию алкоголя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 2000 литров спирта и около 60 литров не маркированной белорусскими акцизными марками водки перевозил предприниматель из Витебска.

Продукция предназначалась для дальнейшей перепродажи через нелегальные торговые точки.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:
Правонарушитель пояснил, что являлся лишь перевозчиком данного фальсифицированного алкоголя. Передали его ему неизвестные лица. И куда он в дальнейшем был предназначен, ему неизвестно. Кроме того, данный факт не является единичным, так как ранее аналогичная алкогольная продукция уже задерживалась на территории Минского района, в Березинском и Молодечненском районах.

Проблема контрабанды алкоголя из России в Беларусь не теряет актуальность. Только за 2017 год из нелегального оборота изъяли более полумиллиона литров на сумму почти 4,5 миллиона рублей.

Более 2000 л спирта и 60 л водки: крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске
Крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске
Фото. Крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске
Крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске
Фото. Крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске
Крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске
Фото. Крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске
Крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске
Фото. Крупную контрабандную партию алкоголя задержали в Минске

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