﻿ Более 300 раз в месяц в Минске выписывают штрафы за беспорядок на частных подворьях | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Более 300 раз в месяц в Минске выписывают штрафы за беспорядок на частных подворьях

07.05.2018 - 17:53

Новости Беларуси. В Минске более 300 штрафов ежемесячно получают владельцы частных подворий и коммунальные службы, которые должны помогать собственникам поддерживать территорию в порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, неухоженный частный сектор остается одной из самых острых проблем города. Хозяева чаще всего грешат сбором мусора во дворах, несвоевременным ремонтом дома, построек и заборов.

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Убрать на территории каждый должен у себя. Это законом о земле предусмотрено – приведение в порядок ограждений, фасадов зданий. Также предусмотрено правилами благоустройства и содержания города Минска, что собственник обязан содержать свои ограждения, фасады зданий в надлежащем состоянии.

Только в черте города насчитывается порядка 16 тысяч частных домов. Именно их владельцы должны нести ответственность за то, как выглядит их жилище и территория рядом.

Более 300 раз в месяц в Минске выписывают штрафы за беспорядок на частных подворьях

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Закроют ли пункт приема вторсырья на пересечении Лидской и Каменногорской?
Закроют ли пункт приема вторсырья на пересечении Лидской и Каменногорской?
100 млн евро на проект. Как в Евросоюзе пытаются бороться с мусором?
100 млн евро на проект. Как в Евросоюзе пытаются бороться с мусором?
Бали утопает в мусоре: ежедневно с острова вывозят 100 тонн отходов
Бали утопает в мусоре: ежедневно с острова вывозят 100 тонн отходов
Все новости по теме Мусор
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru