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Более 50 единиц армейской техники убирают урожай в Минской и Могилевской областях

16.08.2017 - 10:29

Новости Беларуси. К 16 августа пять миллионов 700 тысяч тонн зерна намолотили белорусские аграрии. До конца недели  хозяйства страны должны завершить жатву – убрать осталось около четверти посевов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца недели хозяйства страны должны завершить жатву – убрать осталось меньше трети посевов.

Хлеборобы проводят в поле весь световой день, максимально задействована и техника. Активное участие в уборочной страде принимает и белорусская армия. Помощь сельскохозяйственным организациям в перевозке урожая оказывают сводные автомобильные подразделения. Более 50 единиц армейской техники работают в Минской и Могилевской областях.

Дмитрий Дрозд, главный агроном сельхозпредприятия:
От 10 до 15 рейсов они успевают. У нас большое плечо перевозки – километров 10-20.

Тонн по 100-150 в день они перевозят.

Напоминаем: завершить уборочную кампанию необходимо до 20 августа. Времени остается совсем немного, поэтому рядом с хлеборобами в поле помимо военных работают также студенческие отряды.

Более 50 единиц армейской техники убирают урожай в Минской и Могилевской областях

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