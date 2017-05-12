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Более 50 проектов: минчане выбирают граффити для Тучинского сквера

12.05.2017 - 23:32

Новости Беларуси. Конкурс объявила администрация Фрунзенского района. Сейчас сама стена выглядит не очень презентабельно, но скоро станет произведением искусства.

36 человек, в том числе и профессиональные художники, уже прислали более 50 проектов.

Результат станет известен 15 мая, а распишут стену ко Дню Независимости.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
Мы обратились к информационным порталам после того, как информация разошлась по учреждениям образования. Мы ожидали, что меньше будет.

Такого большого круга желающих не ждали.

Благоустройство парка идет несколько лет. На берегу Мухли уже установлены 6 фигурок сказочных животных, а в ближайшее время все тротуары покроют новой плиткой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 50 проектов: минчане выбирают граффити для Тучинского сквера

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