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Более 70 лесных пожаров произошли в Минской области за выходные

23.04.2018 - 18:48

Новости Беларуси. Лес в огне: за прошедшие выходные в природных экосистемах Минщины зарегистрировано более 70 возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению пламени. Один из пожаров произошел 21 апреля в деревне Хоростово Солигорского района. В Старобинском лесхозе аналогичное возгорание тушили 9 пожарных машин.

В тот же день огонь охватил 30 гектаров леса в Стародорожском районе. Пришлось использовать авиацию МЧС. К счастью, все пожары были ликвидированы.

Более 70 лесных пожаров произошли в Минской области за выходные

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