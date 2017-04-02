Более 770 безработных планируют трудоустроить в Клецке в 2017 году

Новости Беларуси. В поисках любимого дела и стабильного заработка. На рынке труда – оживление. Службы занятости страны готовы удовлетворить спрос на вакансии. Как найти работу по душе и способностям, рассказали в программе «Центральный регион».
Новости Беларуси. В поисках любимого дела и стабильного заработка. На рынке труда – оживление. Службы занятости страны готовы удовлетворить спрос на вакансии. Как найти работу по душе и способностям, рассказали в программе «Центральный регион».
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