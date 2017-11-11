новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник

11.11.2017 - 17:39

Новости Беларуси. Освещать финальный матч Кубка Федерации приехали около 120 журналистов из Соединенных Штатов, Польши, России и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций

Транслируют финал Кубка Федерации в 157 странах мира. Неудивительно, что уже за неделю до поединков билетов в продаже не осталось.

Болельщики:
Праздник для всей Беларуси, потому что впервые вышли на такой уровень игры.

Спасибо большое девчонкам, которые будут играть. Из-за них праздник.

Мы болеем за Беларусь! У Беларуси лучшая команда.

Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»

Финал мировой группы Кубка Федерации – крупнейшее командное соревнование по теннису среду женщин. Второй встречей сегодняшнего игрового дня станет противостояние Арины Соболенко, первого номера сборной Беларуси, и Слоан Стивенс, 13 ракетки мира.

Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги
Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги
Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток
Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток
Арина Соболенко принесла Беларуси первое победное очко в финале Кубка Федерации
Арина Соболенко принесла Беларуси первое победное очко в финале Кубка Федерации
Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»
Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»
Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций
Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций
Очень надеемся на Лапко, на Саснович: чего белорусы ждут от финала Кубка Федераций
Очень надеемся на Лапко, на Саснович: чего болельщики ждут от финала Кубка Федераций
«Мы выходим на корт, чтобы показать максимум»: на что рассчитывают американки в финале Кубка Федерации
«Мы выходим на корт, чтобы показать максимум»: на что рассчитывают американки в финале Кубка Федерации
Шамко о финале Кубка Федерации: Сегодня лишних билетов в кассах просто нет
Шамко о финале Кубка Федерации: Сегодня лишних билетов в кассах просто нет
Все новости по теме Fed Cup в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru