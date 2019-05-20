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Как раскупают билеты на II Европейские игры, и представители каких стран выбирают пакет услуг «всё включено»

20.05.2019 - 21:53

Новости Беларуси. Безвизовый режим для иностранных журналистов на II Европейских играх начал действовать с 20 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители СМИ могут пересекать границу без лишних формальностей. Освещать спортивное событие будут журналисты из 52 стран. В общей сложности это более тысячи репортtров. Но гораздо больше на Игры приедет болельщиков. На многие виды спорта билеты практически раскуплены. Правда, организаторы идут навстречу и увеличивают количество мест на трибунах.

Виктория Ходосок, СТВ:
До начала Европейских игр осталось всего ничего. И, чтобы шансы попасть на трибуны все же были, лучше вовремя подготовиться – билет купить заранее, решить вопрос с жильем. Иначе спартыўную асалоду не атрымаеце и нервы слегка подпортите.

Чем ближе Игры, тем больше и забот насущных. Правда, организаторов это не пугает. Сегодня ломают голову над тем, как усадить всех болельщиков на трибуны. Желающих оказалось куда больше. В спросе многие виды спорта: пляжный футбол, легкая атлетика, самбо.


Максим Кошкалда, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Продаются на самом деле очень хорошо. На церемонии открытия и закрытия до недавнего времени было продано более 70 % билетов, мы видели колоссальный спрос. Вчера и позавчера мы работали с организаторами, выбирали места. Максимально постарались освободить места от камер, переносили технические составляющие, находили места, где можно предоставить больше мест.

Всем рекоммендую залезть на сайт, появились отличные места – центральные, более дешевые. Каждый зритель может найти для себя место, которое ему по вкусу и по карману.

Кстати, билеты на церемонии Игр и есть самые дорогие. Но оправдано: обещают уникальное шоу со звездами мировой величины. Их имена не раскрывают, но нескромно говорят о реальных ценах билетов на их концерты.

Из приятного – болельщиков ждут и сюрпризы, и подарки – эксклюзивные сувениры, которых никогда не было в продаже.

А для тех, кто любит all inclusive, разработали готовые пакеты – со зрелищем, гастрономическими изысками и культурным променадом.

Ольга Демешкевич, руководитель портала туристической компании:
Бронируют и с проживанием, и без. С проживанием бронирует Венгрия, Австралия, Индонезия, Япония, которые бронируют сразу комплекс услуг. Что кается наших соседей – Литва, Россия, Латвия – они бронируют без проживания. Возможно, есть родственники.

Более 4000 спортсменов, тысячи болельщиков и сотни журналистов уже ждут начала Европейских игр. Между прочим, для представителей СМИ уже 20 мая начал действовать безвизовый режим. В Беларусь приедут репортеры из 52 стран – со всей Европы, Бразилии, Индии, США, Монголии.

Также в Минске будут работать и представители различных телекомпаний, трансляции которых увидят зрители более чем 120 стран.

Люди в материале: Максим Кошкалда, Ольга Демешкевич, Виктория Ходосок
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