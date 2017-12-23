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«Большая удача» с Евгенией Тюленевой и Русланом Алехно 24 декабря на СТВ

23.12.2017 - 22:04

Новости Беларуси. Кадры из нашего нового кулинарного проекта. Днем 24 декабря в эфире телеканала СТВ программа «Большая удача», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее формат отличается от традиционных подобных шоу.

В центре проекта как обычные люди, так и медийные персоны. Гостей принимает Евгения Тюленева – модель, представительница Беларуси на конкурсе красоты для женщин пышных форм (или plus-size). Ну и, конечно же, помощь на кухне непрофессионалам окажет профессиональный шеф-повар.

Под его пристальным наблюдением Евгения приготовит закуску, основное блюдо и десерт. Ну а специально приглашенный гость, как правило, человек известный, оценит размах фантазии и высоту кулинарного полета ведущей.

24 декабря в роли эксперта Руслан Алехно.

Итак, в воскресенье 24 декабря в 15:15 – премьера на СТВ, кулинарное шоу «Большая удача».

«Большая удача» с Евгенией Тюленевой и Русланом Алехно 24 декабря на СТВ

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