Большая встреча со студентами. Александр Лукашенко посещает БГУ
Новости Беларуси. В рабочем графике Президента 29 января большая встреча со студентами. Она пройдет в стенах БГУ. Туда уже прибыл глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь ему сначала доложат о состоянии дел и перспективах развития вуза, а затем состоится диалог с молодежью и преподавателями.
Надо отметить, Александр Лукашенко часто общается со студентами. Разговор обычно выходит за рамки протокола. Ждем интересных вопросов, живого общения и сегодня.
О нынешней встрече известно, что главу государства позвали сами студенты. И Александр Лукашенко приглашение принял. На видеосвязи с Минском будут и белорусские регионы. Студенты из Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста и Гродно смогут принять участие в разговоре дистанционно.
Финал молодёжного конкурса «Студент года» пройдёт 28 января в Минске
Новости Беларуси. 28 января разрешится интрига молодежного конкурса «Студент года – 2020». Победителя выберут из 11 номинантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конкурсе попробовали свои силы 234 студента. Финальная программа проходит в два дня и включает четыре основных испытания. Накануне жюри оценило авторские молодежные проекты. Также завершилось голосование в дополнительной номинации проекта «Студент года ONLINE».
Основные события пройдут во второй конкурсный день. Ребятам предстоит поучаствовать в студенческой презентации и творческом конкурсе. Побороть волнение будут помогать зрители. Кстати, для них будут размещены интерактивные локации.
Организатором конкурса выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования. Мероприятия проходят с учетом эпидемиологической ситуации.