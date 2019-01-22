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«Большие перспективы». О поставках белорусских автобусов договорились на встрече руководства Минска и Новосибирска

22.01.2019 - 18:09

Новости Беларуси. Большую делегацию из Новосибирской области России в эти дни принимают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 22 января, в столице прошла встреча председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Зарубежные партнеры заинтересованы в наших товарах и услугах. Ряд договоренностей достигнут уже на сегодняшних переговорах. Новосибирский автопарк в ближайшее время ждет обновление.

На маршруты российского города выйдут белорусские троллейбусы и автобусы.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска (Россия):
У нас белорусские автобусы на линии. Мы используем белорусские технологии для реконструкции наших трамваев. У нас сегодня большие перспективы – и мы обговариваем это – о совместных производствах в других направлениях.

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы говорим о расширении регионов. Сегодня наши предприятия работают не в самом Новосибирске, а в Новосибирской области. Интересы, которые сегодня есть, в том числе мы говорим о том, что у нас сильные научные разработки, как раз таки готовы применять и внедрять непосредственно у них, так же как им есть что привнести сюда для того, чтобы двусторонние отношения действительно динамично развивались в векторной плоскости.

Программа визита российской делегации рассчитана еще на несколько дней. Зарубежные гости познакомятся с достижениями наших ученых, посетят ряд предприятий и спортивных объектов. В частности, белорусские коллеги готовы поделиться опытом проведения масштабных первенств. В 2023 году Новосибирск примет молодежный чемпионат мира по хоккею.

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