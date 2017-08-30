новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Большинство из них публикуется впервые: в Минске презентовали сборник документов Белорусского штаба партизанского движения

30.08.2017 - 18:13

Новости Беларуси. Когда-то на них стоял гриф «Совершенно секретно». Сборник с уникальными материалам 30 августа презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приурочено издание к 75-летию со дня создания Белорусского штаба партизанского движения. Под твердой обложкой несколько сотен страниц с архивными документами: приказами, планами, донесениями, разведывательными сводками, радио- и шифр-телеграммами. Большая часть материалов публикуется впервые.

Роль партизанского движения в годы войны на территории Беларуси переоценить невозможно: они героически сражались уже с первых недель войны. Всего в движении участвовали больше 300 тысяч белорусов.

87 партизан-подпольщиков стали Героями Советского Союза.

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь:
Все документы, которые вошли в этот сборник, рассекречены. Но большинство из них публикуется впервые. Потому что до середины 90-х годов все документы были на секретном хранении. Здесь, например, публикуется

постановление Государственного комитета обороны о создании Белорусского штаба партизанского движения, которое был подписан Сталиным.

Виктор Кураш, директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:
Сборник документов – это, с одной стороны, научная работа архива. А с другой стороны, мы же упрощаем своей работой работу исследователей. Конечно же, это не все документы. Я думаю, что вот этот вот сборник – это лишь направление, в котором надо двигаться в изучении истории.

Выпустили издание тиражом в 500 экземпляров.

Всего в сборник вошло 204 документа из архивов Беларуси и России. Его подготовкой специалисты занимались на протяжении года, и при передаче текста постарались сохранить особенности языка и стиль их авторов. По достоинству книгу оценят музееведы, архивисты и все те, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

Большинство из них публикуется впервые: в Минске презентовали сборник документов Белорусского штаба партизанского движения

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Могилевской области перезахоронили останки воинов Красной Армии
В Могилевской области перезахоронили останки воинов Красной Армии
Надписи на трех языках в память о жертвах «Холокоста»: в Руденске открыли уникальный памятник
Надписи на трех языках в память о жертвах «Холокоста»: в Руденске открыли уникальный памятник
Жизнь, борьба и творчество войны: журналы, оружие и письма как хранители памяти о солдатах
Жизнь, борьба и творчество войны: журналы, оружие и письма как хранители памяти о солдатах
Люди – объединяющее историческое звено: памятный стенд открыли на предприятии «Мингаз»
Люди – объединяющее историческое звено: памятный стенд открыли на предприятии «Мингаз»
«Лучше все знать, но не все попробовать»: встреча защитника Брестской крепости и участника военной реконструкции
«Лучше все знать, но не все попробовать»: встреча защитника Брестской крепости и участника военной реконструкции
Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Для нас – погибшие за Родину герои, а для кого-то – сверстники и друзья: как в Беларуси вспомнили июнь 41-го?
Для нас – погибшие за Родину герои, а для кого-то – сверстники и друзья: как в Беларуси вспомнили июнь 41-го?
В четыре утра, когда началась война: на рассвете сотни людей почтили минутой молчания павших воинов
В четыре утра, когда началась война: на рассвете сотни людей почтили минутой молчания павших воинов
Все новости по теме Великая Отечественная война
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru