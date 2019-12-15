«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»
Новости Беларуси. Праздник для каждого ребенка. На неделе началось одно из самых важных новогодних событий – благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Целый месяц ребята будут получать поздравления от нас, взрослых.
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Особое внимание мальчикам и девочкам с непростой судьбой – воспитанникам детских домов и интернатов, детям с особенностями развития, маленьким пациентам медучреждений. В 2019 году в акции примут участие более 230 тысячи детей.
Самое яркое событие марафона – Главная елка страны. Она пройдет во Дворце Республики с участием Президента. Традиция независимой страны – вот уже почти четверть века дети попадают в настоящую сказку, где добро побеждает зло, где миром правит любовь и дружба, где справедливость – это образ жизни. Где снова хочется верить в чудо. И особенно эта вера важна для детей, оказавшихся в трудном положении, потому что дает надежду. И жизнь начинает налаживаться.
Наш корреспондент Ксения Худолей нашла тех, кто приезжал в Минск на самые первые Главные елки. И теперь точно знает: чудеса может сотворить простая человеческая забота и внимание к тем, кому непросто.
Трогательную историю, одну из тысячи таких зимних сказок, через годы вспоминает и народная артистка Ядвига Поплавская. Маленькая девочка с большим сердцем в ее памяти заняла важное место.
Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Любой ребенок, который получит даже обычную игрушку, он уже счастлив! А если он получает на Новый год то, о чем мечтал… Написал письмо, предположим, кто-то Деду Морозу, кто-то нашему Президенту, как вот эта Катюша – ей нужен был ноутбук. И она его получила на этом празднике. Это было большое счастье для ребенка!
Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года
Ксения Худолей, корреспондент:
За несколько десятилетий белорусский калейдоскоп добра превратился в настоящее торнадо чудес. Мы показали вам лишь несколько страниц альбома, ведь счастье любит тишину. А какие эмоции запечатлятся на новых фотографиях? Это решаем мы с вами. Ведь безлимит чудес – опция, доступная любому взрослому.
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Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года
Новости Беларуси. Сегодня тот новогодний бал можно назвать историческим. Фотографии разных лет запечатлели улыбки взрослых и детей и уже стали легендарными в сети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На этой, к примеру, Президент держит на руках маленького артиста елки 1996 года.
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Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси:
Не помню, он танцевал или пел, но у него был очень интересный имидж. Он был маленький, у него была черная красивая шляпа, рубашечка в пиджачке. Был такой мальчик-стиляга. Поэтому он мне очень сильно запомнился.
«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»