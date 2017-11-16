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Бонусами можно подавиться, как в народе говорят: Президент Беларуси раскритиковал зарплату банкиров

16.11.2017 - 21:55

Новости Беларуси. Эффективное управление как важнейший элемент развития национальной экономики – это неотъемлемая часть любой сферы, в том числе и банковской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 ноября Президент провел совещание по работе кредитно-финансовых организаций. Один из основных вопросов – заработная плата. По мнению главы государства, у банкиров она тоже должна быть заработанной и начисляться по тем же принципам, что и в других областях. А главный ориентир здесь – благосостояние страны.

Подробности в сюжете.

Бонусами можно подавиться, как в народе говорят: Президент Беларуси раскритиковал зарплату банкиров

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