Бонусами можно подавиться, как в народе говорят: Президент Беларуси раскритиковал зарплату банкиров

Новости Беларуси. Эффективное управление как важнейший элемент развития национальной экономики – это неотъемлемая часть любой сферы, в том числе и банковской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 ноября Президент провел совещание по работе кредитно-финансовых организаций. Один из основных вопросов – заработная плата. По мнению главы государства, у банкиров она тоже должна быть заработанной и начисляться по тем же принципам, что и в других областях. А главный ориентир здесь – благосостояние страны.