Борьба с деструктивными силами, работа СМИ и защита персональных данных. У белорусских парламентариев началась весенняя сессия
Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов. В целом работа пятой сессии отражает основные приоритеты VI Всебелорусского собрания. Это укрепление суверенитета, стрессоустойчивости экономики и социальной стабильности.
Каких изменений ожидать, узнавала Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Весеннюю сессию Палаты представителей уже сейчас можно назвать одной из самых резонансных. Депутаты под пристальным вниманием белорусов, ведь в повестке общественная безопасность, противодействие деструктивным силам и повышение качества жизни людей.
Первый день весеннего законотворческого сезона и сразу 12 проектов к рассмотрению. Пятая сессия Палаты представителей наверняка станет своеобразным срезом того, что здесь и сейчас волнует белорусов. Среди накипевших в обществе тем – героизация нацизма, экстремизм и массовые мероприятия с совсем не мирным осадком.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На первый план сегодня, безусловно, выходит задача надежного обеспечения безопасности и защиты граждан от деструктивных сил, стремящихся расколоть белорусское общество и отбросить республику в развитии на десятилетия назад. Да, мы выдержали беспрецедентное давление. Но, как оказалось, в отличие от многих стран наше законодательство слишком либерально, чтобы давать симметричные ответы на новые формы экстремизма и информационной агрессии. Устранить этот пробел – прямая обязанность депутатов.
Подготовка к весенней сессии парламента шла параллельно общественному диалогу белорусов. Что волнует людей, чего не хватает для спокойной жизни и чего опасаются жители страны? VI Всебелорусское народное собрание расставило приоритеты. Потому сегодня голоса за и против в Овальном зале депутаты отдавали не только с профессиональной точки зрения.
Юристы, историки, экономисты и преподаватели. Но в первую очередь белорусы, которые обязаны действовать в интересах своих земляков. Этот моральный долг – отражение принятого в первом чтении законопроекта о недопущении реабилитации нацизма.
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Переписывать историю безнаказанно больше не получится. За попытки оправдать нацизм и превратить черное в белое предусмотрены конкретные меры – от официального предупреждения до запрещения деятельности и даже ликвидации организаций.
Окончательно Палатой представителей 2 апреля принят первый в Беларуси нормативный правовой акт о защите персональных данных. Законопроект поступил в парламент еще в 2018 году, его актуальность, безусловно, подтвердили недавние события.
Доступ к личной информации белорусов, будь то номер телефона, семейное положение или прописка, предложено строго регламентировать, чтобы защитить людей от мошенников, экстремизма и буллинга.
«Очень актуальная тема». В Беларуси принят законопроект о защите персональных данных
Изменения в Трудовой кодекс, проекты инвестиционного апгрейда, вопросы лицензирования частных детских садов. Законотворческий спектр пятой сессии депутатов соразмерно отвечает на актуальные запросы белорусов. Свои предложения парламентарии вносят с заделом на будущее. Ведь впереди референдум, где всем нам предстоит определить судьбу Основного закона. И принятые сейчас проекты уже вплетаются в его канву.
«Очень актуальная тема». В Беларуси принят законопроект о защите персональных данных
Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов. В целом работа пятой сессии отражает основные приоритеты VI Всебелорусского собрания.
Окончательно Палатой представителей 2 апреля принят первый в Беларуси нормативно-правовой акт о защите персональных данных. Законопроект поступил в парламент еще в 2018 году, его актуальность, безусловно, подтвердили недавние события.
Доступ к личной информации белорусов, будь то номер телефона, семейное положение или прописка, предложено строго регламентировать, чтобы защитить людей от мошенников, экстремизма и буллинга.
Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы должны защитить наших журналистов, наших госслужащих, наших простых граждан от слива информации. Это действительно очень актуальная тема. Поэтому данным законопроектом мы предусматриваем защиту этих данных – раз, второе – создание уполномоченного органа, который будет собирать, аккумулировать у себя все данные персональные, которые есть, и, соответственно, будет регулировать порядок этих данных: каким образом и кому их представлять, в каком объеме, в каком количестве.
Кроме того, он будет регулировать, кому какие данные в каком объеме собирать, в каком виде, то есть насколько эти данные нужны. Если это, допустим, налоговые – им вот эти данные, если это будут торговые сети – им определят, что это будут вот эти данные, не более того.
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Вводится определение «нацистские организации» и «пособники нацизма». Законопроект о недопущении реабилитации нацизма принят в первом чтении