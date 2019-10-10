Борьба с терроризмом и информационная безопасность: в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав МИД СНГ
Новости Беларуси. Фундамент для переговоров глав государств заложили руководители внешнеполитических ведомств. 10 октября в Ашхабаде прошло заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества. За всеми интеграционными встречами следит съёмочная группа СТВ.
Из столицы Туркменистана репортаж Евгения Пустового.
Усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, создать совместные системы связи среди Вооружённых Сил. Это заседание Совета министров стран Содружества посвящено безопасности, в том числе информационной. Белорусской делегации есть, что сказать.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Сегодня эта тема входит в разряд приоритетных во всем мире. Вы видите, какие претензии выдвигаются по отношению друг к другу рядом государств. Мы являемся свидетелями ряда хакерских атак против не только учреждений каких-то государств, но и против целых стран. Поэтому эта тема будет обсуждаться и на заседании с МИД , и на заседании Совета глав государств. Беларуси есть, с чем прийти к этой теме и есть, о чем проинформировать коллег. У нас принята соответствующая концепция по информационной безопасности и существует ряд инициатив, направленных на совершенствование этой деятельности.
Встреча глав внешнеполитических ведомств затянулась уже в узком составе. Существует негласное правило: сначала все темы до запятой обсуждают министры, затем выносят их на пленарное заседание. 11 октября весь пакет документов попадёт на стол президентов. Что называется итоги дня – утверждена программа действий по активизации партнерства между МИДами государств Содружества.
От информационной безопасности до Декларации экономического сотрудничества: что обсудят на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде
Вопросы большой интеграции продолжат решать президенты. Туркменистан принимает саммит глав государств СНГ. В этом году страна председательствует в Содружестве.
Президент Беларуси прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ
Поэтому и все важные мероприятия проходят в локациях этого среднеазиатского государства. Пятница для глав государств в Ашхабаде станет жарким днём из-за насыщенной повестки.
Гянджинский завод в Азербайджане можно повторить и по эту сторону Каспии. Тем более здесь около 10 тысяч МАЗов – необходимы ремонт и обслуживание.
Вячеслав Бескостый – всего месяц на этой должности. Задача дипломата – торговые отношения между Минской и Ашахабадом поднять на новые вершины.
У Минска и Ашхабада взвешенные и позитивные отношения. Хотя потенциал намного шире. У местной элиты котируются дипломы белорусских вузов, а представители интеллектуальных профессий готовы учиться у белорусских врачей и инженеров.
Леонид Качина: «Нужно сверить позицию наших партнеров по СНГ»
Туркмены чтят своего лидера. Портреты Гурбангулы Бердымухаммедова везде. А самое частое изображение – президент на ахалтекинском скакуне. Порода выведена пять тысячелетий назад. Это и исторический символ Туркменистан увековечен в мраморе и на гербе, и современный посыл – страна стремится вперёд.
Четвёртое в мире государство по залежам природного газа и второе по разведанным запасам – обладает материальными ресурсами. А вот научные и технологические – готова купить.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В Туркменистане одна из самых горячих пустынь в мире – Каракумы. Её площадь в полтора раза больше Беларуси. Но именно наши кондитеры этот природный бренд сделали сладким.
Образно говоря, у официального Ашхабада есть много ингредиентов, которые белорусские технологии и специалисты могут превратить в конфетку.
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Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить
Новости Беларуси. В Ашхабаде 10-11 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Что запланировано в программе предстоящего форума? Съёмочная группа СТВ уже работает в Ашхабаде.
Евгений Пустовой готов поделиться деталями.
Евгений Пустовой, корреспондент:
О повестке предстоящего саммита СНГ будут говорить в резиденции Гурбангулы Бердымухаммедова. Уже сейчас тут введены беспрецедентные меры безопасности, поэтому подходить к комплексу правительственных зданий ближе не рекомендуется.
Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан 10-11 октября
Дни интеграционного сотрудничества начнутся с заседания Совета министров иностранных дел СНГ. 10 октября главы внешнеполитических ведомств в Ашхабаде собираются активизировать партнёрские отношения между МИДами. На повестке – спортивные игры между странами СНГ.
У Беларуси, Азербайджана есть хороший опыт мультимодальных европейских стартов, а Туркменистан два года назад провел Азиаду – Олимпиаду между странами Азии и Африки. Опять же олимпийское наследие Сочи.
Министры иностранных дел обсудят усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Назревает необходимость создания совместной системы связи вооружённых сил. В поле зрения окажется и информационная безопасность государств Содружества. А 11 октября весь пакет документов попадёт на стол президентов, которые встретятся на саммите СНГ.
Леонид Качина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Глава государства выступил на всех международных встречах, которые проходили в ближайшее время, с многими инициативами. Теперь нужно сверить позицию наших партнеров по СНГ. Я думаю, все предложения главы государства получат поддержку в рамках этой организации.
Что касается развития двусторонних отношений между Беларусь и Туркменистаном, мне кажется, это очень перспективное направление. Мы можем предложить многие товары: лекарственные средства, продукты питания, продукты машиностроительной отрасли.
Предстоящая пятница у президентов будет весьма насыщенная. Главы государств обсудят унификацию антикоррупционного законодательства, совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом, информационный обмен между силовыми ведомствами. Будет выработано совместное коммюнике глав государств Содружества к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы.
На будущее сотрудничество будет нацелена Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве в формате СНГ. Экономические связи на полях саммита главы государств обсудят и на двусторонних встречах. Предварительно планируется такой формат общения между Александром Лукашенко и Гурбангулы Бердымухаммедовым. В 2019 году Туркменистан председательствует в СНГ. А по сложившийся традиции в алфавитном порядке – очередь за Узбекистаном.