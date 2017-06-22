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Борьба с терроризмом, ситуация в сфере миграции, расширение инфраструктуры: какое влияние Беларусь может оказать на развитие ЦЕИ?

22.06.2017 - 22:01

Новости Беларуси. Наводить мосты, а не строить железные занавесы. Президент Беларуси призвал к сотрудничеству страны Центрально-Европейской инициативы.

Глава государства провел встречу с министрами иностранных дел государств-участников ЦЕИ,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор получился обстоятельным и откровенным. Борьба с терроризмом, ситуация в сфере миграции, расширение транспортной инфраструктуры, ускорение торговых потоков и развитие логистических услуг. Лишь некоторые темы. После встречи у Президента дипломаты продолжили разговор уже в узком кругу. В целом этот день в Минске прошел под знаком большой политики.

Евгений Горин:
В Центрально-Европейскую инициативу сегодня входит 18 стран. Цель организации – развитие сотрудничества в регионе. 

От экономики и безопасности до энергетики.

Инициативы, выдвинутые Беларусью, могут придать новый импульс в построении связей между Востоком и Западом.

Для нашей страны остальные 17 государств инициативы это около 60% экспорта товаров в ЕС. Экономически для отечественных предприятий направление стратегическое. А политически – важнейшее для обеих сторон.

Проблемы, с которыми столкнулся Евросоюз, нуждаются в региональной поддержке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На этой встрече я хотел бы выслушать все ваши предложения, замечания м претензи, которые у вас имеются а также насторожённости. Давайте откровенно поговорим, и я очень надеюсь на эту откровенность. Я человек конкретный и открытый и люблю когда прямо в глаза конкретно и открыто говорят о проблемах. Порой не дипломатично, а по-человечески, и это главное, чего я жду от этой встречи.

Мирослав Лайчак, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики:
Поддерживаю ваше предложение о необходимости обсуждения вызовов. Их огромное множество. В одиночку их не одолеть. Переговоры в Минске вдохновляют нас на строительство объединяющих мостов. Мы намерены укреплять связи с Беларусью.

Ваше председательство направлено на улучшение ситуации в регионе.

Формат организации уникален в выстраивании регионального сотрудничества в ЕС.

Председательство Беларуси в Центрально-Европейской инициативе – момент своевременный. Во Дворце Независимости много говорили о современных вызовах, с которыми столкнулась Европа. От терроризма до проблем миграции.

На этом фоне Беларусь видится настоящим донором региональной безопасности.

Характеристика, позволяющая претендовать на роль моста в усложнившихся отношениях Востока и Запада. Здесь позиции обеих сторон сходятся.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Нам нужны хорошие отношения между Западом и Востоком.

Центрально-Европейскую инициативу мы рассматриваем как мост между ними.

В этом свете председательство Беларуси очень символично. Ваша страна участник Евразийского экономического союза с одной стороны, с другой – развивает сотрудничество с Европой. На это я хотел бы обратить особое внимание.

Евросоюз в последнее время много потерял в своей конкурентности. 

Мы поддерживаем усиление связей между Беларусью и ЕС.

Инициативы Беларуси – пакет предложений про укреплению «восточного измерения» Центрально-Европейской инициативы. Это и шаги к упрощению торговли с Европой, движение к общим стандартам, развитие транспорта и логистики. Другими словами – снятие барьеров и ограничений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними. Существующие реалии таковы, что государствам, которые географически находятся между Европой и Азией,

необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности.

Тем более, порой это ничего не стоит в материальном плане. Ведь от нас зависит, станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами или их связующим звеном. Сейчас надо строить на железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте. Только через равный диалог и полноценное экономическое сотрудничество можно создать подлинно большую Европу, гарантировав потомкам мир, безопасность и процветание.

Маргот Клестиль-Леффлер, заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы:     
Это было крайне мудрое и стратегическое решение руководства Беларуси –  

передать эстафету председательства.

Предпринимаемые страной усилия придают новые измерения объединению, балансирует деятельность организации  в европейских государствах и евразийском измерении.

Активное председательство в организации и желание придать новое дыхание Центрально-Европейской инициативе Беларуси позволит реализовать новые проекты с ЕС. Не случайно в составе делегации генсек Европейского банка реконструкции и развития. Да и с отдельными странами организации связи становятся теснее. Например,

австрийский бизнес за пятилетку инвестировал в Беларусь около 6 миллиардов евро.

Евгений Прейгерман, политолог:
Такие масштабные события, которые в Минске происходят, всегда очень большой вклад в наш имидж. Вспомните, хотя бы последствия минской переговорной площадки. Слово Минск звучит практически на всех ведущих политических форумах,

потому что есть Минские соглашения:

кто-то их критикует, кто-то нет. Но для нас это важно с точки зрения того, что есть некая географическая часть в центре Европы, которая тоже имеет свое мнение на то, что происходит. Желательно, чтобы с этим мнением считались, прислушивались, потому что иначе проблемы будут не только у нас, но и у наших соседей.    

В течение дня на переговорах в Правительстве и МИДе согласовали основные приоритеты сотрудничества на ближайшие 2 года. Для решения таких актуальных задач как миграционная политика, выстраивание экономических связей стороны объединят усилия.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы обсуждали с нашими коллегами возможность, перспективы облегчения визового режима в контексте наших отношений ЕС. Нам нужно просто продолжать диалог, мы заинтересованы в том, чтобы достичь соглашения по всем обозначенным темам.

Я вижу заинтересованность и со стороны наших европейских партнеров.    

Сегодня знаковый день не только для развития белорусско-европейского партнёрства.  

76 лет назад 22 июня назад наша страна оказалась под ударом нацистов.

А Вторая мировая вступила в свой самый кровопролитный этап. Погибли миллионы европейцев.

И каждый третий белорус.

На Площади Победы представители Евросоюза возложили цветы в честь павших.

Борьба с терроризмом, ситуация в сфере миграции, расширение инфраструктуры: какое влияние Беларусь может оказать на развитие ЦЕИ?

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