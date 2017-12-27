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Борисовчанин получил 7 лет лишения свободы за продажу авто по поддельным документам

27.12.2017 - 11:10

Новости Беларуси. Суд вынес приговор жителю Борисова за мошенничество.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский областной суд, мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Такой приговор был вынесен борисовчанину за мошенничество, которое было связано с продажей автомобилей по поддельным документам.

Мужчина в 2014 году пригонял транспортные средства из России для того, чтобы продать в Беларуси. Для этого житель Борисова в сговоре с другими лицами изготавливал поддельные документы для покупателей. Новые владельцы автомобилей при постановке на учет в ГАИ узнавали, что у их дорогостоящих автомобилей поддельные VIN-коды и транзитные номера РФ.

Мужчина был признан виновным в мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере, а также подделке официальных документов на автомобили, использовании заведомо подложного документа. Борисовчанина на три года лишат права заниматься предпринимательством и взыщут возмещение вреда и оказание юридической помощи.

В мае нынешнего года в программу «Добро пожаловаться» обратились белорусы.

«Разве мы преступники?» Как белорусы купили подержанные авто и остались без колёс, и без денег (здесь подробности).

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