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Бьорндален поедет на Олимпиаду в составе сборной Беларуси

30.01.2018 - 16:58

Новости Беларуси. Бьорндален поедет в составе белорусской делегации на Олимпийские игры.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального секретаря БФБ Анатолия Стромского, МОК удовлетворил заявку Федерации биатлона Беларуси.

Анатолий Стромский, генеральный секретарь БФБ:
Бьорндален отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации за счет тренерской квоты, которая была у биатлонистов.

Фото: Reuters 

Генеральный секретарь БФБ также поблагодарил МОК за то, что именитый норвежский биатлонист сможет присутствовать на Играх.

«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален рассказал о непопадании на ОИ – здесь подробнее.

Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

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