Бьорндален поедет на Олимпиаду в составе сборной Беларуси

Новости Беларуси. Бьорндален поедет в составе белорусской делегации на Олимпийские игры.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального секретаря БФБ Анатолия Стромского, МОК удовлетворил заявку Федерации биатлона Беларуси.
Анатолий Стромский, генеральный секретарь БФБ:
Бьорндален отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации за счет тренерской квоты, которая была у биатлонистов.
Фото: Reuters
Генеральный секретарь БФБ также поблагодарил МОК за то, что именитый норвежский биатлонист сможет присутствовать на Играх.
«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален рассказал о непопадании на ОИ – здесь подробнее.