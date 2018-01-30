Бьорндален поедет на Олимпиаду в составе сборной Беларуси

Новости Беларуси. Бьорндален поедет в составе белорусской делегации на Олимпийские игры.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального секретаря БФБ Анатолия Стромского, МОК удовлетворил заявку Федерации биатлона Беларуси.

Анатолий Стромский, генеральный секретарь БФБ:

Бьорндален отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации за счет тренерской квоты, которая была у биатлонистов.

Фото: Reuters

Генеральный секретарь БФБ также поблагодарил МОК за то, что именитый норвежский биатлонист сможет присутствовать на Играх.