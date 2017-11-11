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Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт

11.11.2017 - 22:33

Новости Беларуси. Реконструкция боя Первой мировой войны прошла 11 ноября в Вилейском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80 всадников в форме Русской императорской армии совершили конный переход вдоль бывшей линии фронта. Участники из России, Украины и Беларуси, а также сотни зрителей стали частью большого исторического проекта.

Беларусь в годы Первой мировой войны была местом битвы воюющих сторон. Повторить события того времени, чтобы почтить память воинов, погибших во время самого масштабного вооруженного конфликта в истории, – главная цель реконструкции. 

Борис Цитович, учредитель благотворительного культурно-исторического фонда «Крокі»:
Кроме традиционного дня памяти и примирения жертв и героев Первой мировой войны в международном формате (то есть 11 ноября, 38 стран участвовало), сейчас мы все вместе в этот день, противоборствующие страны примиряясь, склоняем головы о погибших.

Кроме того, это связано с перемирием, которое было подписано в Солах в начале ноября 1917 года. Это было первое перемирие, первая попытка примирения. И для нас важно, что это происходило на белорусской земле.

Исторический проект такого масштаба в Вилейском районе впервые. Именно здесь проходила линия фронта между деревнями Старинки и Забродье. Сотни реконструкторов из России и Украины приехали в Беларусь, чтобы спустя почти век вспомнить и воплотить в жизнь исторический момент. 

Олег Шуркат, реконструктор (Россия):
Каждый пришел в реконструкцию по-разному. Кто-то 5, кто-то 10, кто-то 15, кто-то все 25 лет. Занимаемся мы этим по зову сердца, это наше хобби. Но прежде всего, конечно, мы таким образом ведем просветительскую работу среди молодежи.

История не только наяву, но и на страницах новой книги. Историк и писатель и Владимир Лиходедов презентовал свою книгу «Полигон», в которой немало фактов и уникальных фотографий времен Первой мировой. 

Владимир Лиходедов, автор проекта «В поисках утраченного»:
Во время Первой мировой войны весь Минский гарнизон участвовал в боевых действиях. Многие погибли, но многие с честью, с наградами остались живы. И вот они стояли у истоков создания белорусской армии. Книга основана на моей коллекции старых фотографий, почтовых открыток. Уникальные снимки публикуются впервые и показывают быт, историю военного лагеря.

А у Борисо-Глебской часовни прошел молебен памяти участников Первой мировой войны. Более 300 воинов похоронены в этой земле. Сегодня здесь их дети, внуки и правнуки.

Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт
Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт
Фото. Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт
Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт
Фото. Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт
Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт
Фото. Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт

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