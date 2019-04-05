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Брест готовится стать культурной столицей СНГ

05.04.2019 - 12:46

Новости Беларуси. Тысячелетие под знаком культуры. Брест готовится стать культурной столицей СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэру областного центра 5 апреля вечером вручат сертификат, подтверждающий этот почетный статус. В городе над Бугом по этому случаю ждут немало почетных гостей. Среди них и известный космонавт – уроженец Беларуси Олег Новицкий.

Передачу символа культурной столицы сопроводит большой концерт. На сцене выступят сотни зарубежных артистов. Кроме этого, деятели культуры, искусства и спорта стран Содружества сядут за круглый стол.

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