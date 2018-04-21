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БРСМ заложил молодёжную аллею в Заславле

21.04.2018 - 18:50

Новости Беларуси. Молодежная аллея появилась в Заславле. В рамках национального трудового почина ее заложили активисты белорусского союза молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленой тропой пополнилась территория детского парка. Бойцы студенческих отрядов высадили тридцать шаровидных ив. Еще четыре тысячи саженцев приживаются в Дзержинском районе.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
Это будет красивое место, куда будет приходить молодежь уже повзрослевшая с детьми и рассказывать, что они в свое время своими силами закладывали этот парк. Это очень символично, правильно. Такая хорошая традиция в Беларуси.

Трудовые акции молодежи по благоустройству малой родины прошли по всей стране.

БРСМ заложил молодёжную аллею в Заславле

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