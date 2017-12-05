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«Будем стараться победить». Итоги юниорского спарринга по футболу сборных Беларуси и Грузии

05.12.2017 - 16:24

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу, состоящая из игроков не старше 18 лет, 4 декабря провела спарринг с ровесниками из Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для наших ребят матч начинался непросто: инициатива принадлежала противнику, и игра в основном шла у ворот хозяев. Тем не менее, белорусы не пропустили. Однако и впереди игра не особо клеилась. Голевых моментов в матче было очень мало. Как итог – унылые нули на табло.

Максим Мякиш, капитан сборной Беларуси по футболу U-18:
Могли сыграть лучше, 8 месяцев не собирались именно полным составом. Был перед этим сбор на Армению, парни собирались, то есть давали шанс проявить. Грузины – хорошая команда, мы о них никакой информации не знали, то есть отталкивались от своей игры. Я думаю, еще будет вторая игра, и будем стараться победить.

Повторный спарринг с командой Грузии U-18 подопечные Кирилла Альшевского проведут 6 декабря. Его также примет футбольный манеж.

«Будем стараться победить». Итоги юниорского спарринга по футболу сборных Беларуси и Грузии

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