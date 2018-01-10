﻿ «Будет разыграно 185 комплектов медалей»: Александр Барауля – о II Европейских играх | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

«Будет разыграно 185 комплектов медалей»: Александр Барауля – о II Европейских играх

10.01.2018 - 15:06

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Иванович Барауля.

В 2019 году Минск будет принимать II Европейские игры. Расскажите, подготовка идет в штатном режиме?

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Созданы подкомитеты, которые работают по своим направлениям, собраны группы по видам спорта по направлениям, которые осуществляют работу.

Это интересные соревнования, которые нам предстоит провести. Если сравнивать с Чемпионатом мира, Европейские игры – это комплексные спортивные соревнования. Такого уровня соревнования мы еще не проводили.

Всего будет представлено 23 спортивных дисциплины по 15 видам спорта. Будет разыграно 185 комплектов медалей.

«Будет разыграно 185 комплектов медалей»: Александр Барауля – о II Европейских играх

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Беларусь движется в правильном направлении в подготовке к Евроиграм»: главный эксперт ЕОК по спорту
«Беларусь движется в правильном направлении в подготовке к Евроиграм»: главный эксперт ЕОК по спорту
Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм?
Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм?
Видеофакт: белорусские студенты 3 минуты танцевали в ТЦ
Видеофакт: белорусские студенты 3 минуты танцевали в ТЦ
Это будут лучшие Европейские олимпийские игры: Президент Беларуси встретился с главой ЕОК
Это будут лучшие Европейские олимпийские игры: Президент Беларуси встретился с главой ЕОК
В Минске изменится расписание транспорта и добавится 10-12 новых маршрутов перед Европейскими играми
В Минске изменится расписание транспорта и добавится 10-12 новых маршрутов перед Европейскими играми
В Минск ко II Евроиграм закупят около 800 автобусов, троллейбусов и электробусов
В Минск ко II Евроиграм закупят около 800 автобусов, троллейбусов и электробусов
Порядка 10 стран готовы использовать антидопинговую лабораторию Беларуси, если она получит аккредитацию
Порядка 10 стран готовы использовать антидопинговую лабораторию Беларуси, если она получит аккредитацию
Брендирование Минска и выбор талисмана: как Беларусь готовится к Евроиграм-2019
Брендирование Минска и выбор талисмана: как Беларусь готовится к Евроиграм-2019
Все новости по теме Европейские игры
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru