«Будет тренер-белорус». Владимир Базанов о судьбе тренерского штаба сборной Беларуси по футболу
Новости Беларуси. Судьба тренерского штаба сборной Беларуси по футболу будет решена на заседании Исполкома федерации футбола 9 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, под руководством нынешнего главного тренера Михаила Мархеля сборная проиграла все важнейшие матчи. Мы не смогли выйти на чемпионат Европы, уступив Грузии, и не смогли подняться в дивизион «В» Лиги наций, проиграв Албании.
Пока контракт с главным тренером не продлен, вопрос будет решаться 9 декабря на Исполкоме. Сегодня, 8 декабря, эту информацию в интервью телеканалу СТВ подтвердил глава федерации Владимир Базанов. И уточнил: в любом случае сборную будет тренировать белорусский тренер.
Владимир Базанов, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Если привлекать иностранного тренера, то надо хорошего. Иностранный тренер будет денег стоить, мы не можем, наша федерация, допустим, взять хорошего тренера, но остальное все у нас будет в загоне. Поэтому мы не можем. У нас есть чему развиваться и есть куда вложить деньги, в ту же инфраструктуру для детей. Поэтому будет тренер-белорус.
О том, как АБФФ отреагировала на решение Шкурина не выступать за сборную страны, как федерация оценивает прошедший сезон, сколько будет разрешено замен в Высшей лиге в 2021 году.
Полную версию интервью с Владимиром Базановым смотрите в воскресенье, 13 декабря, в программе «Неделя».
Футбол. Церемония закрытия сезона «Звёздный мяч» пройдёт в усечённом формате и без представителей СМИ
Новости Беларуси. Церемония закрытия футбольного сезона состоится 9 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В отличие от мероприятия предыдущих лет, на этот раз из-за эпидемиологической обстановки «Звездный мяч» пройдет в усеченном формате и без представителей СМИ.
Во время церемонии награды получат лауреаты сезона по ряду командных и индивидуальных номинаций в мини, пляжном и большом футболе.
К слову, на сайте федерации будет доступна прямая трансляция.