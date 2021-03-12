«Буду им до конца жизни свечку ставить». О чём говорил Александр Лукашенко с пациентом больницы в Молодечно?
Новости Беларуси. Профессиональную медпомощь с областного уровня необходимо перенаправить на межрегиональные центры. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая Центральную районную больницу в Молодечно.
Президент лично ознакомился с организацией лечения и техническими возможностями клиники. Внутренний резерв впечатляет. На базе Молодечненской больницы работают роддом, участковые больницы, поликлиники, ФАПы. Главе государства доложили о финальных этапах формирования многопрофильного межрайонного центра. Александр Лукашенко отметил, что курс на развитие подобных учреждений остается актуальным для всех регионов.
Отдельное внимание Президент уделил условиям лечения больных коронавирусом. Здесь для COVID-пациентов перепрофилированы более 30 % коек. Уже традиционно процессом лечения Александр Лукашенко поинтересовался лично у больных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Добрый день! Как вы? Молодец! Если настроение хорошее, будет жить долго-долго. Врачи? Молодцы.
– Я буду им до конца жизни свечку ставить. За здравие.
Александр Лукашенко:
Сколько ты болеешь уже?
– Он находится у нас с 28 февраля на лечении.
Александр Лукашенко:
Ну, динамика нормальная?
– Динамика хорошая. Сразу было тяжеловатое состояние. Сейчас они уже орлы в этой палате.
– Я вижу.
Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область. В Молодечно Президент посещает ЦРБ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 12 марта совершает рабочую поездку в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Молодечно Александр Лукашенко посещает районную больницу, где знакомится с организацией оказания медицинской помощи, при этом особое внимание будет уделено условиям лечения пациентов с COVID-19.
К слову, первая больница появилась в городе в конце XIX века. Сейчас там работает разветвленная сеть стационарных учреждений здравоохранения. Это своеобразный зональный центр, где получают медицинскую помощь жители не только Молодечненского района. Во время пандемии именно тут появлялись на свет малыши, чьи мамы заразились коронавирусом.
В городе работает компьютерный томограф. В ковидный год это высокотехнологичное оборудование использовалось настолько активно, что в результате вышло из строя. К слову, неполадки уже ликвидированы. КТ вновь на службе пациентов. Данный метод визуализации позволяет в том числе подтвердить или опровергнуть наличие новообразований и выявить коронавирусную инфекцию.