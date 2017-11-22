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«Будущее – это дистанционный съем показаний с приборов учета воды, тепла в наших квартирах»

22.11.2017 - 15:06

Новости Беларуси. Более 14 тысяч белорусских семей получили безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая сумма выплат в 2017 году выросла в два раза и составила свыше 426 тысяч рублей.

Примечательно, что большинство их тех, кому положена финансовая поддержка, выявили сами коммунальщики благодаря системе «Расчет ЖКУ». Единое информационное пространство позволило создать базу начислений платежей и исключить недобросовестный подход при формировании тарифов.

Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Она дает возможность тому же, допустим, министру ЖКХ в любое время знать где, в каком районе какова задолженность населения. Это очень удобно.

Есть еще, правда, некоторые вопросы, если можно так выразиться, шлифовки и наладки. Но я думаю, эти вопросы решатся. Эта система, в принципе, очень приемлема. Современная система.

Жировки современный способ оплаты не утяжеляет. Расходы ложатся на плечи поставщиков коммунальных услуг. Самый спорный вопрос – речь о комиссионных вознаграждениях. В каждом регионе сумма разная.

Например в столице – около 4 % , а в Минской области почти вдвое больше.

Министерство ЖКХ требует устранить недоработки системы до конца 2017 года.

Геннадий Трубило, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
В настоящее время 96,4 % уже в система «Расчет ЖКУ». У нас есть база, дальнейшее развитие этот системы может позволить туда так же завести дистанционный съем показаний приборов учета. Это будущее, над которым будем работать совместно с Национальным банком.

Будущее – это дистанционный съем показаний с приборов учета воды, тепла в наших квартирах. Новые дома с этими системами строятся, но, к сожалению, в старых домах это нужно будет выполнить.

«Будущее – это дистанционный съем показаний с приборов учета воды, тепла в наших квартирах»

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