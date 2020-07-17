Будут ли дожди? Рассказываем о погоде в Беларуси в выходные
Новости Беларуси. На выходных 18 и 19 июля в республике ожидается тёплая погода.
Как сообщает Белгидромет, в субботу будет переменная облачность. На большей части территории Беларуси дожди не ожидаются, только в Брестской области возможны осадки, но вероятность их выпадения не превышает 10-15%.
Ночью ветер неустойчивый 1-6 м/с, днём – северо-восточный 3-8 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +11… +15°C, в светлое время суток воздух нагреется от +24°C в Витебске до +29°C в Бресте.
В воскресенье осадки возможны утром и днём в отдельных районах по северо-востоку республики. На этих территориях ожидаются дожди и грозы. Ночью в республике похолодает до +8… +15°C, днём – потеплеет до +23°C... +29°C.
В понедельник сохранится тёплая погода, а со вторника в стране начнётся похолодание.
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Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси ожидается потепление.
По информации Белгидромета, в пятницу – 17 июля – ночью по юго-западу страны температура составит от +8°C до +15°C, днем ожидается от +21°C до +27°C. По юго-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман.
В субботу – 18 июля – ночью температура составит от +8°C до +15°C. В дневное время прогнозируется от +22°C до +27°C. Преимущественно по югу и юго-западу страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром слабый туман.
В воскресенье – 19 июля – столбик термометра будет показывать от +9°C до +16°C ночью и до +21.. +27°C днем. Преимущественно без осадков. В юго-западных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман.
В начале недели, в понедельник – 20 июля – температура составит от +10°C до +17°C ночью и от +21°C до +27°C в дневное время. В отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.
Во вторник – 21 июля – температура воздуха составит от +12°C до +17°C ночью, а днем – от +18°C до +24°C . По юго-востоку прогнозируется до +27°C. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман.