﻿ БВФБ: доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

БВФБ: доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел

11.04.2018 - 15:40

Новости Беларуси. На торгах 11 апреля подорожали доллар и евро, а российский рубль стал дешевле.

По информации БВФБ, американский доллар подорожал на 0,044. Сейчас один доллар равен 2,0698. Накануне его курс составил 2,0258 белорусских рубля.

Курс евро вырос на 0,0701. Теперь он составляет 2,558 белорусских рубля. 10 апреля курс евро был равен 2,4879.

На 0,019 белорусских рубля подешевела российская валюта. Ее курс составляет 3,2317 белорусских рубля за 100 российских. Накануне эта цифра была равна 3,2507. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение использовано в качестве иллюстрации
БВФБ: на торгах 10 апреля доллар и евро подорожали более чем на 2%
Власти Великобритании планируют увеличить финансирование военных
Власти Великобритании планируют увеличить финансирование военных
Министерство финансов объяснило бухгалтерам, как правильно считать криптовалюту
Министерство финансов объяснило бухгалтерам, как правильно считать криптовалюту
Изображение носит иллюстративный характер
БВФБ: на торгах 26 марта подешевел доллар
В Венесуэле проведут деноминацию боливара: новые купюры введут в обращение с 4 июня 2018 года
В Венесуэле проведут деноминацию боливара: новые купюры введут в обращение с 4 июня 2018 года
Во что вкладывать и как собирать деньги узнают белорусские студенты и старшеклассники на Неделе финансовой грамотности
Во что вкладывать и как собирать деньги узнают белорусские студенты и старшеклассники на Неделе финансовой грамотности
«Приведи мне квартиру в порядок»: минчанка решила, что долг 800 рублей ей простят за уборку
Изображение носит иллюстративный характер
БВФБ: на торгах 26 февраля российский рубль подорожал почти на 1%
Все новости по теме деньги
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru