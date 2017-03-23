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«Был найден подозрительный предмет». Почему днем были закрыты три станции метро Московской линии

23.03.2017 - 20:57

Новости Беларуси. 23 марта в Минске на 40 минут были закрыты три станции метро Московской линии. Остановки наземного транспорта оказались переполненными.

Александра Панасюк, СТВ:
Сегодня три станции «Минского метро» – «Восток», «Борисовский тракт» и «Уручье» – были закрыты по техническим причинам. Разворот осуществлялся на станции метро «Московская».

По предварительным данным, на рельсах был найден подозрительный предмет.

Станции были закрыты в 15.15. Такое решение было принято в связи с тем, что предмет мог угрожать безопасности пассажиров. Что именно было найдено на рельсах, до выяснения всех обстоятельств не сообщается. Службы сработали оперативно.

По информации метрополитена движение поездов восстановили уже через 40 минут.

Другие новости Минска за 23 марта вы можете посмотреть в сюжете программе «Столичные подробности» на СТВ на видео выше.

«Был найден подозрительный предмет». Почему днем были закрыты три станции метро Московской линии

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Источник фото: twitter.com/minmetro
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