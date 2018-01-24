﻿ Был утомлен и ехал без очков. В Гомеле завершено расследование по делу водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Был утомлен и ехал без очков. В Гомеле завершено расследование по делу водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода

24.01.2018 - 10:21

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование по делу 29-летнего водителя, который за четыре года сбил насмерть уже второго пешехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла 3 декабря в 4:30 утра. На пустой и хорошо освещенной центральной улице Гомеля прямо на пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил 33-летнего жителя областного центра. 

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
В ходе следствия установлено, что водитель Lexus двигался по центральной улице города Гомеля со значительным превышением скорости движения. Он управлял автомобилем в утомленном состоянии и без очков.

После второго смертельного ДТП было принято решение о проведении дополнительного расследования и по делу четырехлетней давности.

Был утомлен и ехал без очков. В Гомеле завершено расследование по делу водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ДТП на улице Ленина
«Инфинити» на большой скорости протаранил «Опель» в Минске
В Уручье пьяный на легковушке протаранил рейсовый автобус
В Уручье пьяный на легковушке протаранил рейсовый автобус
На улице Кижеватова женщина перебегала дорогу и попала под автобус
На улице Кижеватова женщина перебегала дорогу и попала под автобус
ДТП на Казинца. 40-летняя водитель так и не смогла объяснить, почему врезалась в ограждение
ДТП на Казинца. 40-летняя водитель так и не смогла объяснить, почему врезалась в ограждение
«Несет машину, трудно ехать». Из-за метели в Беларуси резко возросло количество ДТП
«Несет машину, трудно ехать». Из-за метели в Беларуси резко возросло количество ДТП
Ядвига Поплавская не будет подавать в суд на водителя, сбившего ее на переходе
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
На проспекте Независимости занесло Volkswagen. Повреждены 4 машины
Уезжая с места аварии, водитель легковушки задел еще одну машину: двойное ДТП на проспекте Дзержинского
Уезжая с места аварии, водитель легковушки задел еще одну машину: двойное ДТП на проспекте Дзержинского
Все новости по теме Авария в Минске
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru