«Была боязнь, что наши люди не захотят соглашаться на такую схему». Анонс интервью с министром экономики Беларуси
Новости Беларуси. Пилотный проект по утеплению: около 30 жилых домов Минска планируется запустить до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом в интервью программе «Неделя» рассказал министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. Проект будет реализован при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Банк попросил, чтобы была не только бюджетная или кредитная поддержка, но обязательно граждане участвовали собственными ресурсами. Это была, конечно, самая большая не проблема даже, а боязнь – что наши люди не захотят соглашаться на такую схему.
Сегодня мы видим, что та выборка, которую провел Минский горисполком, показывает, что наоборот, очень много желающих. Я надеюсь, что Президент буквально на ближайшей неделе подпишет этот указ, и мы на добровольной абсолютно основе его запустим, потому что по потенциалу это, наверное, будет крупнейший инфраструктурный проект в нашей стране.
Полную версию интервью – смотрите в программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
Подробности в видеоматериале.
Главные темы уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в 19:30 на СТВ.
Дебют нацвалюты на международном рынке. Банк развития разместил еврооблигации в белорусских рублях
Новости Беларуси. Банк развития Беларуси разместил трехлетние еврооблигации, номинированные в белорусских рублях, – 210 миллионов рублей. Ориентир доходности – 12 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, состоялся полноценный дебют белорусского рубля на международном облигационном рынке. В 2018 году Банк развития был соорганизатором суверенного выпуска еврооблигаций. Во время Road show многие инвесторы высказали заинтересованность вложиться в бумаги Республики Беларусь, номинированные в национальной валюте.
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