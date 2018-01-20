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Были бездомными, стали домоседами: в Кобрине волонтёры установили теплые домики для уличных котов

20.01.2018 - 15:49

Новости Беларуси. Были бездомными, стали домоседами. В Кобрине установили теплые домики для котов.  В городе уже пять таких жилищ. В морозную погоду, для животных – это хорошее убежище. Еду туда приносят волонтеры. И обычные горожане. Если проект окажется успешным, в планах обустроить целый кошачий городок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще несколько дней назад местная любимица Зайка была бездомной. Еду клянчила в торговых палатках. Так и выживала. Особенно в морозы.

Теперь она настоящий домосед, которому ни холода, ни сильные ветра нипочем.

Адаптация прошла успешно, а значит – зиму кошка точно переживет.    Тамара Петрукович, волонтёр:
Для них новинка, но они подходят. И наблюдаем такую ситуацию, и видео есть, где они подходят, обнюхивают, помечают свою территорию, я думаю, конечно, привыкнут. Для них и для нас большая радость, что такие домики есть.

Пока в Кобрине установили пять таких домиков – в разных концах города. И в сильные морозы для бездомных котов это не роскошь, а скорее убежище.

Петр Бутрим, СТВ:
Условия жизни у новоселов по-настоящему царские. Стенки такого теплого домика из трех слоев – дерева и пенопласта, вместо перин – солома. Да и вкусная трапеза всегда под боком.

Еду приносят как волонтеры, так и обычные прохожие. Как выяснилось, горожане обеими руками за такую заботу.

Людмила Чугунова, житель Кобрина:
Я тут торгую почти каждый день. Вижу кошек, котят. Подбрасывают их люди. И они бывает и по два, и по три года живут. Спят под столами, бегают, некоторым кличку даже дали.

А здесь квартируют сразу несколько усатых – не иначе как общежитие. Зимой на улице они могли бы погибнуть. Жилище волонтеры смастерили своими руками.

Лариса Слобода, волонтёр:
В дальнейшем мы планируем развивать эту идею. Закупаем стройматериалы и планируем благоустроить домики – двухъярусные сделать. И, наверное, с двойным входом. На тот случай, если собака захочет напугать, чтобы коту было куда убежать.

Если пилотный проект окажется успешным, уже к следующей зиме количество таких теплых домиков увеличится в несколько раз. А вообще в планах у жителей Кобрина целый кошачий городок.

Были бездомными, стали домоседами: в Кобрине волонтёры установили теплые домики для уличных котов

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