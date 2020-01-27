«Было поручение вам и правительству». Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГТК Юрия Сенько
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета. Юрий Сенько проинформировал об итогах деятельности за минувший год и планах на 2020-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается наполняемости доходной части бюджета, то здесь таможенному комитету удалось свою задачу выполнить – 100,5 %. Это более 9 млрд рублей. Перед ведомством задачи стояли по пяти ключевым направлениям, в том числе развитие инфраструктуры. О реализации данных ранее поручений Юрий Сенько доложил Президенту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Об итогах по основным направлениям: выполнили – не выполнили доходную часть бюджета по вашим статьям. Второй вопрос – о формировании доходной части бюджета в плане моих поручений в конце прошлого года. Вы знаете, о чем идет речь. Я хотел бы услышать, как сработало ваше ведомство. Было поручение вам и правительству о дополнительных доходах республиканского бюджета. Вам и непосредственно премьер-министру Румасу.
Из всех товаров, которые оформляются на границе, 30% остаются в Беларуси, остальные следуют транзитом. Причём 80 % – в Россию. Для того, чтобы ускорить процесс оформления, наша страна реконструирует пункты пропуска. Финансирование на это идёт из республиканского бюджета, а также помощь международных организаций – Китая и ЕС. В настоящее время, например, завершается модернизация пункта пропуска «Урбаны». До конца предстоит достроить второй пусковой комплекс. За 2019 год через белорусскую границу на ввоз и на вывоз перемещено 111 млн тонн товаров.
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Компенсировать издержки, связанные с экспортными пошлинами, которые мы не добрали в том году, смогли путем сбора 406 млн белорусских рублей за счет НДС, акциза, ввозных таможенных пошлин, уплачиваемых физическими лицами. Эта работа велась целенаправленно, чтобы ни одна копейка не была потеряна и все они поступили в доход государства.
Что касаемо развития инфраструктуры и создания необходимых условий для обслуживания всех потоков, в том числе транзитных, выполняется поручение, связанное с развитием инфраструктуры на направлениях востребованных в нашей стране: пункты пропуска на западном направлении, на северном направлении.
Продолжается работа в таможенном комитете по перемещению санкционного товара. В 2019 году из незаконного оборота на белорусской границе изъяли более 14 тысяч тонн. Было составлено более 600 административных протоколов. В большинстве случаев это нарушители из России, которые здесь приобретают продукцию, а потом по поддельным документам пытаются её перевозить.
Один из последних таких случаев зафиксировали 22 января. Российский перевозчик на грузовом автомобиле с поддельными номерами пытался вывезти из Беларуси 19 тонн груш. При этом использовались документы нашего экспортёра – молочного предприятия из Могилёвской области. По документам товар проходил как сухое молоко.
Памятка для пассажиров. Что нужно знать, если запланировали полёт за границу
Тем, кто уже одной ногой в аэропорту, мысленно греется под пальмами или мчит навстречу зимним пейзажам, не стоит забывать о главном. На территории белорусской воздушной границы свои правила. Так, например, если в путешествие вы намерены отправиться на пару с домашним питомцем, его перелет нужно заранее согласовать с авиакомпанией и не забудьте прихватить пушистику международный паспорт.
Виктория Кулецкая, главный инспектор РУП «Национальный аэропорт Минск» Минской региональной таможни:
При наличии документов, подтверждающих то, что питомец ранее вывозился за территорию союза, нормы беспошлинного ввоза применяться не будут. В противном случае вес животного включается в общую стоимость перемещаемых товаров и если будут превышены нормы ввоза, то необходимо будет заплатить таможенные пошлины и налоги.
Горшочным растениям, саженцам деревьев, кустарникам, черенкам и прочей красоте, которая приглянулась вам в экзотической стране, въезд в Беларусь без фитосанитарного сертификата запрещен. Суровое правило действует для того, чтобы охранять территорию страны от вредителей, болезней и сорняков.
Дмитрий Пащенко, начальник отдела таможенного поста РУП «Национальный аэропорт Минск» Минской региональной таможни:
Если лица перемещают лекарственные средства, нужно знать, что государственному контролю подлежат только лекарства, в которые входят наркотические или психотропные компоненты. Перемещение таких лекарств разрешено только при наличии медицинского документа. Препараты с наркотическими компонентами разрешены до недельной нормы потребности при подтверждении медицинскими документами, а психотропные – до 90 разовых доз.
Тщательный досмотр также ожидает муку, крупу, любые овощи и фрукты, добытые в другой стране. Без сертификата в единственном экземпляре можно привезти дыню, арбуз и тыкву, а также не более трех букетов цветов.
Юлия Самусенко, корреспондент:
Обязательно уточните нормы провоза багажа у своей авиакомпании. Обычно пассажирам бизнес-класса разрешается провозить бесплатно 40 кг багажа, а пассажирам эконом-класса – около 20 кг.
В соответствии с действующим законодательством, при пересечении границы можно вывозить и ввозить денежные средства в национальной и иностранной валюте до 10.000$ – без заполнения таможенной декларации, свыше этой суммы – с обязательным декларированием.
Дмитрий Пащенко:
В отношении товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы беспошлинного ввоза остались прежними – 50 кг по весу стоимостью до 10.000 евро. В случае превышения этих норм установлена таможенная пошлина по ставке 30% от стоимости, но не менее четырех евро за кг веса.
При вывозе за границу вещей, которые имеют историческую, художественную или археологическую ценность, при себе должно быть специальное разрешение. И помните, подкованность в правовых вопросах с легкостью открывает двери зеленого коридора.