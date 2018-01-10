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«Было соперничество – и по телефону, и на площадке»: гандболист Сергей Рутенко о взаимоотношениях с братом Денисом

10.01.2018 - 17:08

В гостях у программы «Неделя спорта» заместитель председателя Белорусской федерации гандбола и самый именитый белорусский гандболист с послужным списком мирового уровня – Сергей Рутенко.

Ваш брат – тоже известный гандболист. Не было ли между вами соперничества?

Сергей Рутенко, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:
Нам повезло в том плане, что у нас разное амплуа. Как такового соперничества в составе сборной не было. Были игры, когда из-за того, что у нас разные амплуа, он защищался практически против меня. Тогда уже возникали какие-то споры.

Когда мы приезжали с «Барселоной» в Минск и играли против минского «Динамо», вот там было соперничество – и по телефону, и на площадке.

«Было соперничество – и по телефону, и на площадке»: гандболист Сергей Рутенко о взаимоотношениях с братом Денисом

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