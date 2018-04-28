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«Быть не бесполезной обществу». Молодёжь занималась благоустройством в Студенческой деревне

28.04.2018 - 17:41

Новости Беларуси. «Труд крут». Студенты столичных вузов отложили в сторону учебники и взяли в руки хозинвентарь. Они благоустраивали общежития в Студенческой деревне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На время II Европейских игр именно этот объект станет Олимпийским. Впрочем, юноши и девушки выходят на субботник не впервые. Раз в неделю весь апрель ребята помогают строителям и коммунальщикам.

Алина Деруга, студент БГУ:
Настроение хорошее, погода сегодня замечательная. Коллектив хороший. На прошлой неделе на «Динамо» убирали. Тут скорее желание помочь, быть не бесполезной обществу и своему университету.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Наша главная задача – взять на себя такие работы, как уборка мусора, уборка территорий, мелкие покрасочные работы. Для того, чтобы строители на это не отвлекались и занимались своей основной работой. А мы были здесь как помощники.

Благоустройством в Студенческой деревне 28 апреля занимались 50 человек. А во время летних каникул к ним присоединятся студенты из России и Украины.

«Быть не бесполезной обществу». Молодёжь занималась благоустройством в Студенческой деревне

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