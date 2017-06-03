Быть не только зрителем, но и попробовать себя в необычных видах спорта. Праздник в парке Горького объединил в Минске 3 тысячи человек

Новости Беларуси. Праздник большого спорта. Беларусь традиционно присоединяется к Международному Олимпийскому дню.
Сегодня в Минске он объединил три тысячи человек.
В парке имени Горького собрались как начинающие атлеты, так и уже легендарные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня поиску и подготовке будущих чемпионов в нашей стране уделяется большое внимание. Об этом шла речь и на недавнем олимпийском собрании, которое возглавил Президент.
В частности, Александр Лукашенко поручил оптимизировать работу центров олимпийской подготовки
и усилить роль регионов в воспитании юных дарований. И не исключено, что уже во время сегодняшнего мероприятия тренеры взяли на заметку новые таланты.
Рустам занимается боксом и мечтает стать профессионалом. В Международный Олимпийский день решил попробовать свои силы в новом виде спорта – увлекательно ведь.
Рустам Рустамов:
Много разных видов единоборств, добавление ногами и прочими ударами.
И сегодня на площадках в столичном парке имени Горько сотни ребят, которые видят себя там – в элите мировой.
Готовы на всё и ко всему. А как иначе, если хобби давно стало образом жизни. Не только для них, но и всей семьи –
поддержка родителей и он самый – здоровый образ жизни.
Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Второй год мы проводим это мероприятие именно в парке Горького. Это не случайно,
потому что это детский парк для того, чтобы привлечь внимание детишек, привлечь внимание их родителей к здоровому образу жизни, к спорту.
На неделе в НОК Беларуси прошло Олимпийское собрание. Александр Лукашенко обратил внимание тех, кто отвечает за будущее спортсменов и готовит их к главному старту четырехлетия, на важный аспект.
Искать нужно не по точечному принципу, а по потенциалу и возможностям ребят,
которые только пытаются сделать свои первые шаги. Вопрос в отборе и создании условий в первую очередь на региональном уровне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Раньше тренеры бивали пороги школ в поисках талантливых детей, а сейчас – пассивность. Виталия Щерба где нашли? В детском саду, пацаненком. Тренер заметил. И сделал его великим. Они забыли, что эти зёрна нужно из булки выковыривать там – в жизни, и в далекой глубинке, как Катю Карстен. Я вижу только отдельные инициативы Федерации,
пока только инициативы, но дальше нужно делать шаги.
Будем надеяться, что они станут примером, принесут в конечном итоге положительные результат, в спорте – высшие достижения.
Благодаря поддержке со стороны государства обретают популярность новые для нас виды спорта. Как к примеру, хоккей на траве. Есть и результаты, и перспективы.
А главное – опора – площадки, инвентарь, средства, тренерский состав.
Желание молодежи не только показать себя, но и быть единым целым – командой с большой буквы.
Валерий Иванов, председатель Федерации хоккея на траве:
У нас ежегодно растет количество молодых людей, которые желают заниматься этим видом спорта,
и имеют возможность заниматься.
Я думаю на Олимпиаду 2020 года у нас есть возможность, женская команда Республики Беларусь, у неё ест возможность все-таки пробиться в ряды участников Олимпиады. Мы делаем для этого все.
Развивается и спорт студенческий, то самое промежуточное звено в цепочке становления – из юноши в спортсмена профессионального.
На чемпионатах Европы и Мира в различных видах спорта нашу молодежь не только знают. О ней говорят… Дело остаётся за теми, кто о спорте рассуждает со стороны опыта и практики.
Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:
Когда спортсмен попадает в сборную. Я на личном примере. Каждый тренер учит по-своему. И мы должны подходить по техническим, методическим показателям.
Мы должны подключать тренеров начинающих к национальным командам,
чтобы они видели и практически набирались опыта со второго, третьего курса.
Праздник большого спорта собрал окало 3 тысяч участников и гостей. И здесь не только наблюдать за силой и ловкостью можно было.
Максим Слиж, СТВ:
У всех гостей праздник. И есть возможность не только посмотреть за тем, как выступают профессионалы,
но и попробовать некие виды спорта на себе. Допустим, греблю бокс или даже борьбу.
Культурная программа. Конкурсы и подарки. Общая атмосфера – единый дух тех, кто живёт спортом и тех, кто болел за Олимпийцев прошлых и будет за будущих.