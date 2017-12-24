Бюджет-2018 в Беларуси. Прогноз в цифрах и графиках

Новости Беларуси. На неделе белорусские парламентарии приняли бюджет страны на 2018 год. Для тех, кто умеет объяснять цифры и таблицы главного финансового документа государства, ясно, что его можно прочитать, как Прогноз развития экономики на будущие 12 месяцев.

А это значит, можно уже сейчас узнать, какой предусматривается рост зарплат бюджетников, увеличение размера пенсий, виды на курс рубля к доллару. Очень важно для работы экономики и карманов, граждан будет ли бюджет профицитным.

На этой неделе принят главный финансовый документ. Итак, бюджет-2018 сформирован с профицитом, доходы составляют больше 20 млрд рублей, расходы – немногим больше 19,5. В основе формирования бюджета лежит консервативный сценарий, в котором темп роста ВВП планируется на уровне 101,2 %, а доходность рассчитана, исходя из цены на нефть –43 $ за баррель.

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