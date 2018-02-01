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«Цель – выступить как можно лучше». Сергей Долидович об ОИ-2018

01.02.2018 - 14:26

Новости Беларуси. Участники Национальной сборной отправились на Олимпиаду в Пхенчхан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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У штаб-квартиры НОК на зимние старты провожали спортсменов, которые представят нашу страну в лыжных гонках, шорт-треке, конькобежном, а также горнолыжном спорте. В группе, которая вылетает 1 февраля, единственный представитель Беларуси в соревнованиях по шорт-треку Максим Сергеев (подробнее здесь), а также самый опытный участник – лыжник Сергей Долидович. Для атлета старты в Южной Корее станут седьмыми в его карьере.

Всего же в национальной сборной 32 спорстмена. Они поборются за медали в шести видах спорта.

Сергей Долидович, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:
Цель – выступить как можно лучше, а там уже как пойдет. Гонок у нас много, Олимпиада длинная – начинаем 11, заканчиваем 26. Так что болейте за нас!

Подробности в видеоматериале.

«Цель – выступить как можно лучше». Сергей Долидович об ОИ-2018

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