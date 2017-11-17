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Цена вопроса больше 150 миллионов долларов: Лукашенко о ремонте трассы Р-53

17.11.2017 - 22:16

Новости Беларуси. После ознакомления с работой предприятия «БелДжи» Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наряду с экспортными дорогами отечественной легковушки сотрудников завода волнует и дорога, по которой каждый день проезжают местные жители. К тому же «Борисов-Арена» привлекает немало туристов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Максимум в 2020 году у нас реконструкция этой дороги. Это дорога моей молодости, если хотите. Я по ней много-много раз ездил, еще когда не было той, объездной дороги от Минска до Борисова. Я по ней ездил.

Тогда меньше было транспорта, вполне достаточно было ее. А вот сегодня по ней специально проехав, я понял, что она уже слабовата. Но я быстро доехал – примерно за 20 минут доехал сюда. Знаю, что вам больше надо времени и понял, что эту дорогу надо как-то шлифануть. Не могу вам сказать насколько, знаю только, что цена вопроса больше 150 миллионов долларов. Это большие деньги, это, считай, пол завода вашего.

Поэтому где-то к 2020 году или в 2020 году мы начнем ее приводить в порядок, чтобы пробок не было.

А может быть, если деньги появятся – заработаете деньги на заводе, что-то поможет БелАЗ – мы еще добавим полосу для того, чтобы она была широкой. Но мне хочется эту дорогу привести в порядок, потому что, какой бы объездной дороги не было, эта дорога нужна.

http://president.gov.by/

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