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Центризбирком утвердил среднюю численность избирателей на округ на парламентских выборах

29.05.2019 - 14:42

Новости Беларуси. Избирательные участки во время предстоящих парламентских выборов в Беларуси оборудуют местами для голосования людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 мая на заседании Центризбиркома обсудили ряд организационных вопросов. Утверждены методические пособия и порядок проведения тренингов для участковых избирательных комиссий. Когда именно начнется избирательная кампания, станет известно после того, как Президент утвердит дату проведения выборов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Если мы говорим о выборах, предположим, 3 и 7 ноября, это может быть конец июля. Если мы говорим о выборах 17 ноября, то это может быть первая декада августа.

Центризбирком утвердил сегодня и среднюю численность избирателей на округ. Она составляет почти 63 тысячи человек.

Люди в материале: Лидия Ермошина
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