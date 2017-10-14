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Цены здесь, конечно, ниже: большая сельскохозяйственная ярмарка возле «Чижовска-Арены»

14.10.2017 - 21:38

Новости Беларуси. 14 октября было многолюдно на площадке у «Чижовка-Арены». Правда, здесь посетителями двигал интерес не совсем спортивный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с утра рядом с ареной развернулась сельскохозяйственная ярмарка.

Свою продукцию сюда привезла Минская область. Аграрии столичного региона предложили огромный выбор товаров и, конечно же, приятные цены. Их оценил даже сам губернатор, который вместе с мэром Минска то ли случайно, то ли с проверкой заглянул на ярмарку.

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Ярмарки сегодня проходят не только в Минске. Они у нас идут в регионах, так называемые кустовые. То есть селяне все, что можно, для населения выставляют на продажу. Цены здесь, конечно, ниже, чем в магазинах.

Поэтому всех приглашаем на наши ярмарки.

В городе мастеров ремесленники радовали покупателей эксклюзивными сувенирами. Ярмарка продолжит свою работу и 15 октября.

Цены здесь, конечно, ниже: большая сельскохозяйственная ярмарка возле «Чижовска-Арены»
Цены здесь, конечно, ниже: большая сельскохозяйственная ярмарка возле «Чижовска-Арены»
Фото. Цены здесь, конечно, ниже: большая сельскохозяйственная ярмарка возле «Чижовска-Арены»
Цены здесь, конечно, ниже: большая сельскохозяйственная ярмарка возле «Чижовска-Арены»
Фото. Цены здесь, конечно, ниже: большая сельскохозяйственная ярмарка возле «Чижовска-Арены»

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