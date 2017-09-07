Часть зрительских трибун рухнула в цирке-шапито в Заславле: пострадали 6 человек, среди которых беременная женщина

Новости Беларуси. ЧП в цирке-шапито Sirius в Заславле: в половине восьмого вечера там рухнула часть зрительских трибун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что это уже второе выступление этого передвижного цирка в Заславле. ЧП произошло перед началом выступления, при рассадке зрителей. На место оперативно прибыли медики и сотрудники МЧС.

Пострадали шесть человек – двое детей и четверо взрослых.

«И люди испуганы. Она вся в слезах была»: очевидец ЧП (здесь подробнее).

Среди них одна беременная женщина, ее доставили во второй роддом города Минска. В Минскую областную больницу попали 5 человек. У всех пострадавших травмы разной степени тяжести – ушибы и переломы.

После осмотра 8-летнюю девочку и 12-летнего мальчика отпустили домой.

Двое взрослых также отказались от госпитализации. В больнице на данный момент остается 62-летняя пенсионерка и будущая мама. Сейчас идет проверка всех обстоятельств случившегося. На месте ЧП продолжает работать и наша съемочная группа. Подробности в следующих выпусках.