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«Части выходят в районы погрузки»: в Беларуси началась комплексная проверка ряда воинских частей и соединений

26.01.2018 - 10:54

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси проводится комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые подразделения совершат марш-броски в указанные районы.

Учения проходят на Обуз-Лесновском, Гожском и Борисовском полигонах.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь:
Те части, которые получили распоряжение, выходят в районы погрузки, совершают марши в назначенные полигоны, где будет проведена их оценка в ходе выполнения стрельб из вооружения боевых машин, пехоты, танков. Также будет проведен ряд тактических и тактико-специальных учений.

В проверке принимают участие и подразделения по спецоперациям. Они будут условным противником.

«Части выходят в районы погрузки»: в Беларуси началась комплексная проверка ряда воинских частей и соединений

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