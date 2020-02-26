ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Чего ждать от первого дня соревнований?
Новости Беларуси. Беларусь – снова эпицентр большого спорта. В «Раубичах» начинаются старты чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Итак, будут ли громкие имена в стартовых протоколах? Какие гонки мы увидим?
И чего ждать белорусским болельщикам от выступления сборной? Ответы на эти вопросы – у Натальи Федорцовой.
Наталья Федорцова, корреспондент:
«Раубичи» вновь в центре спортивной жизни не только Беларуси, но и целой Европы. Чемпионат Европы по биатлону стартовал, наши парни вышли на старт квалификации самой молодой дисциплины – суперспринта. В 11 часов тут была торжественная церемония открытия, в которой генеральный секретарь Международной федерации биатлона отметил, что «Раубичи» – это прекраснейшая площадка для проведения международных стартов по биатлону. Учитывая то, что трасса готовилась не то что за неделю, а буквально за несколько дней. Она очень хорошего качества.
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Ирина Кривко на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Тяжёлая такая трасса, приходится везде работать»
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону продолжается в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Уже определились участники финальных гонок в суперспринте. Среди них семь белорусских биатлонистов. Какие результаты показали наши спортсмены? И каковы перспективы в этой дисциплине у нашей сборной?
За развитием событий следит Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Специалисты работали несколько дней, делали так, чтобы трасса для спортсменов была максимально комфортной. Прошел даже слух, что тут работали не только днем, но и ночью.
Качество трассы отметили и международные наблюдатели, и сами спортсмены. Конечно, они говорят, что бывали трассы лучше, но в существующих условиях, подобная трасса – лучшее, что может быть. Наши спортсмены представлены в максимальном количестве – у нас расширенная квота как у хозяев турнира.
Ирина Кривко, олимпийская чемпионка по биатлону:
Тяжелая такая трасса, приходится везде работать, отдыхать негде. Домой, конечно, вернуться приятно. Но понимаю, что состояние не совсем такое свежее. Но, тем не менее, интересно выступить дома. Всегда приятно даже немножко погулять по городу, потому что у нас все перемещения – с одной деревни в другую. Было достаточно приятно прогуляться по Минску.
На чемпионат Европы приехало 35 стран, более 200 спортсменов.
Подробнее – в видеоматериале.