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ЧЕ по гандболу-2026 может пройти в Беларуси. Комментарий председателя федерации

19.02.2019 - 17:13

Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении  с двумя странами, Польшей и Литвой. Идея – проведение мужского чемпиона Европы по гандболу в 2026 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это только первый шаг. Следующий этап – подача заявки в Европейскую федерацию. Окончательное решение будет принято на очередном конгрессе ЕГФ в 2021 году.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:
Мы уже хорошо знаем европейцев, и знаем, как они реагируют на разные страны. Не скрою: к нам, к трем странам, у всех нормальное отношение.

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