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Чего ждать от белорусских юниоров на этапе кубка мира по фигурному катанию в Минске?

23.08.2017 - 12:48

Новости Беларуси. Через месяц наша столица примет этап кубка мира по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования пройдут с 21 по 23 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пока участники готовятся и оттачивают последние детали своей программы.

В Беларуси подобный старт будет проходить не впервые. Юниорские этапы кубка мира уже принимал Гомель и дважды Минск. Также на счету «Минск-Арены» успешно проведенный юниорский чемпионат мира.

Татьяна Беляева, старший тренер по спортивным танцам:
Это, конечно, большой праздник для нас всех, потому что мы сможем собрать сильнейших наших фигуристов, которых мы как раз в течение августа просматривали на контрольных прокатах. Выбрали лучших из лучших.

То, что эти соревнования пройдут в Минске, даст белорусам преимущество.

В каждой дисциплине от хозяев будет представлен не один участник, а три. Естественно, это позволит попробовать себя на высоком уровне и совсем молодым ребятам, которые не имеют опыта больших турниров. К тому же родная публика всегда плюс для спортсмена, особенно юного.

Эмилия Колеганова, участница чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров:
С одной стороны круто, что публика поддерживает, и то, что нет смены обстановки. В прошлом году на чемпионате мира мы участвовали в Тайване, и там был перелет большой, акклиматизация. Все уже днем хотели спать, хотя нужно было кататься. Тяжеловато.

Владислав Полховский, участник чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров:
А тут свой лед, своя атмосфера.

Эмилия Колеганова:
Естественно, есть такое напряжение, не хочется никого подвести.

Постараемся сделать все возможное.

Татьяна Беляева:
На данный момент у всех ребят готовы программы, готовы элементы. Уже все двадцать раз проверено. Мы обращались и к международным специалистам, которые приезжали посмотреть, все ли в порядке. Теперь мы начинаем функционально готовиться.

Соревнования начнутся 21 сентября.

Организаторы обещают, что, помимо спортивной составляющей, зрители смогут насладиться и своеобразной фан-зоной, которая расположится рядом с «Минск-Ареной». В частности, состоится гран-при кухонь тех стран, которые участвуют в соревнованиях, а их более 30. Не пропустите.

Чего ждать от белорусских юниоров на этапе кубка мира по фигурному катанию в Минске?

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